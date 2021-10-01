Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 15 октября приняла участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ. Глава кабмина подчеркнула, что Молдова ценит связи в содружестве и намерена их развивать. При этом, по словам Гаврилицы, соглашение о свободной торговле с Евросоюзом делает Молдову только более привлекательной для партнеров в СНГ, сообщает newsmaker.md.
Премьер отметила, что встречи глав государств СНГ — это прекрасная возможность для обсуждения более эффективных форм сотрудничества. «Это хорошая возможность обсудить нынешние проблемы взаимодействия в рамках СНГ. Я уверена, что люди ждут от нашей организации практических результатов. Благодаря этой платформе возможен диалог между нашими странами и решение существующих проблем. Мы должны подготовить СНГ к вызовам времени. Мы уверены, что содружество может стать более эффективным и успешным, если его основной целью будет улучшение благосостояния людей», — заявила Гаврилица.
Также премьер отметила, что СНГ — важный для Молдовы форум, так как открывает для страны возможности для взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества. «Мы заинтересованы в укреплении и развитии торговых связей на взаимовыгодных условиях. Рынки стран СНГ хорошо знакомы нашим производителям. Поэтому Молдова постоянно говорит о необходимости устранения барьеров для торговли в рамках СНГ. Мы хотим, чтобы эта зона стала действительно свободной — без торговых ограничений, которые, к сожалению, в последние годы накладывают на молдавские товары», — добавила она.
При этом, как подчеркнула Гаврилица, связям Молдовы в СНГ не должны мешать связи в Евросоюзе. «Свободная торговля с Евросоюзом — это не препятствие. Напротив, мы считаем, что это делает нашу страну более привлекательной для партнеров в СНГ», — добавила она.
Также премьер вспомнила о работе в странах СНГ. «У меня остались только приятные воспоминания о России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. И я рада участвовать сегодня в этой встрече», — отметила она newsmaker.md