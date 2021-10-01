Dnestr.TV

 
0

«Мы хотим, чтобы эта зона стала действительно свободной». Гаврилица выступила на заседании совета глав государств СНГ

«Мы хотим, чтобы эта зона стала действительно свободной». Гаврилица выступила на заседании совета глав государств СНГ

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 15 октября приняла участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ. Глава кабмина подчеркнула, что Молдова ценит связи в содружестве и намерена их развивать. При этом, по словам Гаврилицы, соглашение о свободной торговле с Евросоюзом делает Молдову только более привлекательной для партнеров в СНГ, сообщает newsmaker.md.

Премьер отметила, что встречи глав государств СНГ — это прекрасная возможность для обсуждения более эффективных форм сотрудничества. «Это хорошая возможность обсудить нынешние проблемы взаимодействия в рамках СНГ. Я уверена, что люди ждут от нашей организации практических результатов. Благодаря этой платформе возможен диалог между нашими странами и решение существующих проблем. Мы должны подготовить СНГ к вызовам времени. Мы уверены, что содружество может стать более эффективным и успешным, если его основной целью будет улучшение благосостояния людей», — заявила Гаврилица.

Также премьер отметила, что СНГ — важный для Молдовы форум, так как открывает для страны возможности для взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества. «Мы заинтересованы в укреплении и развитии торговых связей на взаимовыгодных условиях. Рынки стран СНГ хорошо знакомы нашим производителям. Поэтому Молдова постоянно говорит о необходимости устранения барьеров для торговли в рамках СНГ. Мы хотим, чтобы эта зона стала действительно свободной — без торговых ограничений, которые, к сожалению, в последние годы накладывают на молдавские товары», — добавила она.

При этом, как подчеркнула Гаврилица, связям Молдовы в СНГ не должны мешать связи в Евросоюзе. «Свободная торговля с Евросоюзом — это не препятствие. Напротив, мы считаем, что это делает нашу страну более привлекательной для партнеров в СНГ», — добавила она.

Также премьер вспомнила о работе в странах СНГ. «У меня остались только приятные воспоминания о России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. И я рада участвовать сегодня в этой встрече», — отметила она
newsmaker.md
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Экологическое сельское хозяйство
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Экологическое сельское хозяйство
  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна