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На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче

На Украине дипломата нашли мертвым на собственной даче

Тело украинского 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщила ТСН.

"В Киеве произошла загадочная смерть дипломата. Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай", — отмечается на сайте.

Тело владельца дома обнаружила домработница, пришедшая для уборки.

"О ком именно идет речь, в Министерстве иностранных дел не говорят. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят", — сообщается в материале, передает ria.ru
.
В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы.

"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница", — приводит издание слова пресс-офицера столичной полиции Анны Зубаревой.

В заключении судмедэксперта отмечается, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

По информации Telegram-канала Klymenko Time, умершим дипломатом является Виктор Крыжановский 1961 года рождения, который с 2017 года был спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию. Он родом из Житомира. Работал в дипломатической службе с 1992 года.
ria.ru
  • Вчера, 20:13
  • DTV
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