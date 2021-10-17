Тело украинского 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщила ТСН.
"В Киеве произошла загадочная смерть дипломата. Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай", — отмечается на сайте.
Тело владельца дома обнаружила домработница, пришедшая для уборки.
"О ком именно идет речь, в Министерстве иностранных дел не говорят. Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят", — сообщается в материале, передает ria.ru . В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы.
"Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница", — приводит издание слова пресс-офицера столичной полиции Анны Зубаревой.
В заключении судмедэксперта отмечается, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.
По информации Telegram-канала Klymenko Time, умершим дипломатом является Виктор Крыжановский 1961 года рождения, который с 2017 года был спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию. Он родом из Житомира. Работал в дипломатической службе с 1992 года. ria.ru