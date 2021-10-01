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В Молдове ожидается визит Дмитрия Козака

В Молдове ожидается визит Дмитрия Козака

Приедет на переговоры о поставках российского газа. На следующей неделе в Молдове ожидается визит заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.

Информацию подтвердил вице-спикер парламента РМ, депутат от ПДС Михаил Попшой.

Точная дата визита в Кишинев не установлена. Контракт между "Молдовагаз" и "Газпромом" истек 30 сентября, и был продлен только на октябрь. Молдавские власти не исключают, что переговоры будут долгими и ввели режим тревоги в сфере газоснабжения, сообщает noi.md.

Последний раз Дмитрий Козак находился с визитом в Молдове в августе. Тогда он подчеркнул, что приехал по приглашению президента Молдовы. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ заявила, что чиновника пригласило Министерство иностранных дел.
noi.md
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
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