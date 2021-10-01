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Самый старый лед в Арктике дал трещину - ученые

Самый старый лед в Арктике дал трещину - ученые

Исследователи из Университета Манитобы (Канада) зафиксировали образование гигантской трещины в одном из самых старых арктических льдов - в северном регионе острова Элсмир. Размер трещины сопоставим с размером Люксембурга (3000 кв. км). Об этом пишет korrespondent.net ссылаясь на Phys.org.

Сообщается, что первую полынью ученые зафиксировали на севере от Гренландии еще в мае 2020 года. Согласно выводам экспертов, она открылась на две недели под действием сильного ветра.

"Ранее никто не видел трещин в этой области. Лед к северу от Элсмира движется и тает с трудом, настолько он толстый и так его много", - сказал Кент Мур, исследователь Арктики из Университета Торонто в Миссиссоге и автор исследования.

Во время анализа атмосферных данных и снимков морского льда специалисты установили, что лед в этом месте раздвигался дважды - в 1988 и в 2004 годах. Но в то время никто не обратил на это внимания.

Проанализировав движение льда в области острова Элсмир, ученые пришли к выводу, что последняя ледяная зона Земли не так устойчива к изменениям климата, как считалось ранее.

"С каждым годом лед в Арктике становится все тоньше, а полыньи будут возникать все чаще", - сказано в опубликованном исследовании.

Ученые пояснили, что данные движения в долгосрочной перспективе ведут к разрушению ледового щита и способствуют таянию льдов.

"Образование полыньи в этой области весьма необычно. Это нечто вроде трещины в щите твердого ледового покрытия, типичного для региона. Так что происходящее показывает, что Арктика на самом деле меняется", - заявил Дэвид Бабб, эксперт из Университета Манитобы.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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