В результате проведенного исследования ученые пришли к выводу, что зеленый чай способствует сжиганию во время сна висцерального жира, скапливающегося вокруг жизненно важных органов, сообщает Al-Quds.
В статье отмечается, что этим уникальным свойством обладает далеко не любой чай, а улун. В нем содержится большое количество органических веществ из группы флавоноидов — катехинов. Также специалисты выявили особенность действия чая сорта улун — после употребления напитка жир продолжает сжигаться даже в то время, когда человек спит, передает iz.ru
В рамках исследования участники пили по 300 мл чая сорта улун четырежды в день. По прошествии полутора месяцев их объем жировой массы стал меньше почти на килограмм. Это позволило сделать вывод ученым о том, что чай улучшает обмен веществ в организме и повышает скорость метаболизма на 2,9% в сравнении с водой.
Ранее 17 октября ученые из Японии заявили, что регулярное употребление киви помогает уменьшить окислительные процессы в мышцах организма, что способствует избавлению от усталости, сокращает риск травм и ускоряет восстановление. По их мнению, этот фрукт содержит большое количество антиоксидантов, защищающих организм от окислительного процесса, что положительно влияет на здоровье.