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Новый стрелок в школе Перми: «В меня вселился Бог!»

Новый стрелок в школе Перми: «В меня вселился Бог!»
Очередным колумбайнером оказался 12-летний ученик. В школе под Пермью школьник совершил несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга». Об этом сегодня, 18 октября, сообщили местные телеграм-каналы со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом он выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Отметим, что казанский стрелок 19-летний Ильназ Галявиев, 11 мая устроивший массовый расстрел в гимназии № 175, выкрикивал практически те же слова , сообщает eadaily.com

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса после выстрелов в пермской школе, сообщает iz.ru Об этом говорится 18 октября на сайте ведомства. Речь идет о признаках преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («халатность») и ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Сообщение о выстрелах в школе поселка Сарс Октябрьского городского округа Пермского края поступило в ведомство утром в понедельник.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе и.о. руководителя Октябрьского межрайонного следственного отдела и следователя, а также оперативных сотрудников ОМВД России по Октябрьскому городскому округу», — добавили в СК.

Как было установлено, огнестрельное оружие принес в школу 12-летний школьник. Он в присутствии нескольких подростков выстрелил в стену и стеклопластиковую дверь.

От осколков стекла ранен 11-летний школьник. У пострадавшего резаная рана ноги.

Следствие изучает мотивы действий несовершеннолетнего правонарушителя, а также обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию.

«Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами. Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения», — добавили в ведомстве.

Расследование взято следственным управлением на особый контроль.

Как сообщалось ранее в понедельник, шестиклассник, открывший стрельбу в школе, решил выместить злость на одноклассниках и учителях. Привлечение к уголовной ответственности ему не грозит, так как он не достиг соответствующего возраста.
  • Сегодня, 10:13
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