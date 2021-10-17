В списке, составленном в результате двухлетнего исследования уровня преступности почти в 200 странах мира, Молдова соседствует с Венгрией и Израилем.
Молдова занимает 123 место в рейтинге организованной преступности, который составила организация Global Initiative against Transnational Organized Crime. В списке из 193 стран Молдова расположилась между Венгрией и Израилем , сообщает ru.sputnik.md
Глобальный индекс организованной преступности был составлен в результате двухлетнего исследования уровня преступности практически во всех странах мира. Итоговый результат определялся по двум основным параметрам: уровню организованной преступности в стране и способности государства противостоять криминальным сообществам.
На первых, худших местах рейтинга — Конго, Колумбия, Мьянма и Мексика. Замыкают список Финляндия, Уругвай, Лихтенштейн и микро-государства Океании.