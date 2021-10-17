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Молдова на 123 месте в глобальном индексе оргпреступности

Молдова на 123 месте в глобальном индексе оргпреступности

В списке, составленном в результате двухлетнего исследования уровня преступности почти в 200 странах мира, Молдова соседствует с Венгрией и Израилем.

Молдова занимает 123 место в рейтинге организованной преступности, который составила организация Global Initiative against Transnational Organized Crime.
В списке из 193 стран Молдова расположилась между Венгрией и Израилем , сообщает ru.sputnik.md

Глобальный индекс организованной преступности был составлен в результате двухлетнего исследования уровня преступности практически во всех странах мира.
Итоговый результат определялся по двум основным параметрам: уровню организованной преступности в стране и способности государства противостоять криминальным сообществам.

На первых, худших местах рейтинга — Конго, Колумбия, Мьянма и Мексика. Замыкают список Финляндия, Уругвай, Лихтенштейн и микро-государства Океании.
  • Сегодня, 10:52
  • DTV
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