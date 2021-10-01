18 октября на заседании Оперативного штаба при Президенте первый замминистра внутренних дел ПМР Андрей Барабаш отметил, что 4% носителей COVID-19 в Приднестровье – это дети. Болеют коронавирусом 72 ребенка. 33 из них проходят лечение в специализированном детском госпитале, развернутом на базе бендерского ЦМиР. Юных пациентов бендерской детской больницы, диагноз которых не связан с коронавирусом, направляют на лечение в столичный Центр матери и ребенка. Вадим Красносельский поручил активизировать работу детской поликлиники города Бендеры, с тем чтобы возможная помощь максимально оказывалась по месту, сообщает press-sluzhba пресс-служба главы государства.
Пока остаются на лечении инфицированные дети и их родители (сопровождающие малолетних пациентов либо также заболевшие коронавирусом) и в других стационарах республики. В слободзейском госпитале, к примеру, больше двух десятков детей – те, кто завершает курс лечения, а потому их перевод в другое ЛПУ нецелесообразен.
Главный санитарный врач ПМР Наталья Берил остановилась на заболеваемости среди школьников, а также сотрудников общеобразовательных учреждений. По ее словам, за неделю коронавирус выявлен у 49 работников школ (неделей ранее – у 45) и у 227 учеников (показатель вырос за семь дней на 12%). При этом Наталья Берил отметила, что такая динамика не является критической. Действует механизм точечной изоляции классов, в которых обнаружен носитель вируса. Предпосылок к всеобщему переводу образовательной системы на дистанционное обучение нет, отметила главный руководитель СЭС. Как минимум до конца текущей учебной четверти в Приднестровье будет действовать классическая форма обучения.
В ходе штабной дискуссии Вадим Красносельский остановился на том, что дети и персонал образовательных учреждений находятся в сложных пандемийных обстоятельствах. Нагрузка и на тех, и на других высока. Глава государства считает, что необходимы дополнительные меры, направленные на укрепление иммунитета. Немаловажным фактором, по мнению Президента, является своевременный и в достаточном объеме отдых. Вадим Красносельский настоятельно рекомендовал уйти от практики шестидневной учебы во всех учреждениях системы общего образования. Речь идет не только о непосещении школ, но и об отсутствии дистанционных уроков. Суббота должна быть полноценным выходным днем, считает Президент. Минпросу предстоит пересмотреть расписание. Пятидневка будет действовать в рамках антикоронавирусных мероприятий.