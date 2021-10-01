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Вадим Красносельский настоятельно рекомендовал перейти на пятидневное обучение школьников

Вадим Красносельский настоятельно рекомендовал перейти на пятидневное обучение школьников

18 октября на заседании Оперативного штаба при Президенте первый замминистра внутренних дел ПМР Андрей Барабаш отметил, что 4% носителей COVID-19 в Приднестровье – это дети. Болеют коронавирусом 72 ребенка. 33 из них проходят лечение в специализированном детском госпитале, развернутом на базе бендерского ЦМиР. Юных пациентов бендерской детской больницы, диагноз которых не связан с коронавирусом, направляют на лечение в столичный Центр матери и ребенка. Вадим Красносельский поручил активизировать работу детской поликлиники города Бендеры, с тем чтобы возможная помощь максимально оказывалась по месту, сообщает press-sluzhba пресс-служба главы государства.

Пока остаются на лечении инфицированные дети и их родители (сопровождающие малолетних пациентов либо также заболевшие коронавирусом) и в других стационарах республики. В слободзейском госпитале, к примеру, больше двух десятков детей – те, кто завершает курс лечения, а потому их перевод в другое ЛПУ нецелесообразен.

Главный санитарный врач ПМР Наталья Берил остановилась на заболеваемости среди школьников, а также сотрудников общеобразовательных учреждений. По ее словам, за неделю коронавирус выявлен у 49 работников школ (неделей ранее – у 45) и у 227 учеников (показатель вырос за семь дней на 12%). При этом Наталья Берил отметила, что такая динамика не является критической. Действует механизм точечной изоляции классов, в которых обнаружен носитель вируса. Предпосылок к всеобщему переводу образовательной системы на дистанционное обучение нет, отметила главный руководитель СЭС. Как минимум до конца текущей учебной четверти в Приднестровье будет действовать классическая форма обучения.

В ходе штабной дискуссии Вадим Красносельский остановился на том, что дети и персонал образовательных учреждений находятся в сложных пандемийных обстоятельствах. Нагрузка и на тех, и на других высока. Глава государства считает, что необходимы дополнительные меры, направленные на укрепление иммунитета. Немаловажным фактором, по мнению Президента, является своевременный и в достаточном объеме отдых. Вадим Красносельский настоятельно рекомендовал уйти от практики шестидневной учебы во всех учреждениях системы общего образования. Речь идет не только о непосещении школ, но и об отсутствии дистанционных уроков. Суббота должна быть полноценным выходным днем, считает Президент. Минпросу предстоит пересмотреть расписание. Пятидневка будет действовать в рамках антикоронавирусных мероприятий.
  • Сегодня, 11:29
  • DTV
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