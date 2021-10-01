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Украина вооружается : прибыла вторая партия груза с американским оружием

Украина вооружается : прибыла вторая партия груза с американским оружием
В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам.
Об этом государственному телеканалу "Дом сообщил полковник медицинской службы, уполномоченный командования Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

По его словам, с целью достижения полной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом министров Украины согласована и поддержана инициатива президента Украины относительно поставки медицинского имущества и вооружения с боеприпасами.

"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, которые поступили в рамках данного соглашения", - сказал Матийчук.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в рамках реализации дополнительного безопасностной помощи от правительства Соединенных Штатов Америки Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи. В рамках этой помощи Украина получит медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США и Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

В целом начиная с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более 2 млрд долларов.
  • Сегодня, 12:38
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