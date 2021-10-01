Игорь Додон заявил, что отказался от мандата депутата Парламента Республики Молдова. Заявление прозвучало на сегодняшнем брифинге для прессы. Додон отметил, что он не хочет быть привязанным к парламентской повестке дня, а хочет быть более активным среди людей.
«Я принял решение отказаться от мандата депутата Парламента. Не вижу смысла находиться в этом парламенте. Я думаю, что могу эффективно выполнять другие функции. Запрос по этому поводу будет направлен в секретариат парламента в ближайшие дни», - заявил Додон.
Додон отметил, что данное решение было принято по нескольким причинам.
"Я верю, что моя роль лидера оппозиции будет намного активнее вне парламента, от села к селу, от дома к дому, от района к району. Поэтому я решил не быть привязанным к парламентской повестке дня. Начиная с того момента, когда Парламент примет решение утвердить отказ от мандата, я смогу активизироваться. Хочу поехать во все села Молдовы", - сказал социалист.
Как отмечает aif.md, Додон сообщил, что не боится преследований со стороны власти и уголовных дел, которые ПДС намерена сфабриковать против него. Свою деятельность вне парламента он также намерен посвятить консолидации отношений Молдовы с Россией.
В связи с этим Додон принял приглашение возглавить «Молдавско-Российский деловой союз», основателем которой с российской стороны стала «Деловая Россия», крупнейшая бизнес-ассоциация в Российской Федерации, насчитывающая 7000 членов, с оборотом около 40 миллиардов долларов и более чем 3 миллионами сотрудников в различных секторах.