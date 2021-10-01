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Игорь Додон отказался от мандата депутата

Игорь Додон отказался от мандата депутата

Игорь Додон заявил, что отказался от мандата депутата Парламента Республики Молдова.
Заявление прозвучало на сегодняшнем брифинге для прессы. Додон отметил, что он не хочет быть привязанным к парламентской повестке дня, а хочет быть более активным среди людей.


«Я принял решение отказаться от мандата депутата Парламента. Не вижу смысла находиться в этом парламенте. Я думаю, что могу эффективно выполнять другие функции. Запрос по этому поводу будет направлен в секретариат парламента в ближайшие дни», - заявил Додон.

Додон отметил, что данное решение было принято по нескольким причинам.

"Я верю, что моя роль лидера оппозиции будет намного активнее вне парламента, от села к селу, от дома к дому, от района к району. Поэтому я решил не быть привязанным к парламентской повестке дня. Начиная с того момента, когда Парламент примет решение утвердить отказ от мандата, я смогу активизироваться. Хочу поехать во все села Молдовы", - сказал социалист.

Как отмечает aif.md, Додон сообщил, что не боится преследований со стороны власти и уголовных дел, которые ПДС намерена сфабриковать против него. Свою деятельность вне парламента он также намерен посвятить консолидации отношений Молдовы с Россией.

В связи с этим Додон принял приглашение возглавить «Молдавско-Российский деловой союз», основателем которой с российской стороны стала «Деловая Россия», крупнейшая бизнес-ассоциация в Российской Федерации, насчитывающая 7000 членов, с оборотом около 40 миллиардов долларов и более чем 3 миллионами сотрудников в различных секторах.
  • Сегодня, 14:31
  • DTV
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