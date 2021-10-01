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Минимум для жизни за сентябрь 2021 года

Минимум для жизни за сентябрь 2021 года

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился для пенсионера – на 1,44%, для трудоспособного населения – на 1,43%, в среднем на ребенка – на 0,80%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,34%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за сентябрь составил 101,40%, итоговый с начала года – 104,33%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за сентябрь 2021 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 708 руб. (1 684 руб. – в августе 2021 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 770 руб. (1 743 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 641 руб. (1 619 руб.),

- для пенсионеров – 1 343 руб. (1 324 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 632 руб. (1 619 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 450 руб. (1 441 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 775 руб. (1 760 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 583 руб. (1 562 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами – в основном за счет увеличения цен на продовольственные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (50,4% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,6%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,3%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
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