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Стало известно, кто пригласил Дмитрия Козака в Кишинёв

Стало известно, кто пригласил Дмитрия Козака в Кишинёв

Приглашение Дмитрию Козаку в Кишинёв направила сама Майя Санду — это подтвердила пресс-секретарь администрации президента Лилиана Ангел.
Дата визита российского чиновника пока неизвестна, как и то, принял ли он вообще приглашение.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак не приедет в Кишинев на этой неделе. Об этом 18 октября сообщили в администрации президента Молдовы Майи Санду, передает newsmaker.md.

Пресс-служба главы государства подтвердила, что на прошлой неделе Санду направила Козаку приглашение посетить Кишинев. «В офисе господина Козака нас проинформировали, что на этой неделе визит в Молдову невозможен», — сообщили в администрации Санду.

Ранее вице-спикер парламента Михай Попушой заявил, что Дмитрия Козака ждут в Кишиневе, чтобы обсудить поставки газа.

Напомним, заместитель администрации президента России Дмитрий Козак приезжал в Молдову в августе этого года. После встречи с президентом Майей Санду он рассказал журналистам, о чем говорил с главой государства, и о том, когда может состояться встреча Санду с Владимиром Путиным.

Договор на поставки газа был продлён за несколько часов до истечения, и только на октябрь. Власти признают, что переговоры могут затянуться. На фоне газового кризиса в стране введён режим тревоги, начато расходование топочного мазута из государственного резерва.
newsmaker.md
  • Сегодня, 06:38
  • DTV
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