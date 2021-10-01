Приглашение Дмитрию Козаку в Кишинёв направила сама Майя Санду — это подтвердила пресс-секретарь администрации президента Лилиана Ангел. Дата визита российского чиновника пока неизвестна, как и то, принял ли он вообще приглашение.
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак не приедет в Кишинев на этой неделе. Об этом 18 октября сообщили в администрации президента Молдовы Майи Санду, передает newsmaker.md.
Пресс-служба главы государства подтвердила, что на прошлой неделе Санду направила Козаку приглашение посетить Кишинев. «В офисе господина Козака нас проинформировали, что на этой неделе визит в Молдову невозможен», — сообщили в администрации Санду.
Ранее вице-спикер парламента Михай Попушой заявил, что Дмитрия Козака ждут в Кишиневе, чтобы обсудить поставки газа.
Напомним, заместитель администрации президента России Дмитрий Козак приезжал в Молдову в августе этого года. После встречи с президентом Майей Санду он рассказал журналистам, о чем говорил с главой государства, и о том, когда может состояться встреча Санду с Владимиром Путиным.
Договор на поставки газа был продлён за несколько часов до истечения, и только на октябрь. Власти признают, что переговоры могут затянуться. На фоне газового кризиса в стране введён режим тревоги, начато расходование топочного мазута из государственного резерва. newsmaker.md