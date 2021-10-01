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Отмена акцизного сбора для наследников защитников ПМР и ликвидаторов

Отмена акцизного сбора для наследников защитников ПМР и ликвидаторов

С инициативой внести дополнения в закон «Об акцизах» выступила группа депутатов Комитета по вопросам АПК. Проект закона был разработан на основании обращений граждан. На данный момент в республике действует норма закона, согласно которой участники боевых действий по защите ПМР и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС могут для личного пользования ввезти легковые автомобили без уплаты акциза.

«При этом существует запрет на отчуждение данного автомобиля в течение трех лет с момента ввоза. Законодательной инициативой предлагается в случае наследования этих автомобилей освободить наследников от уплаты акциза», – отметил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета по вопросам АПК Игорь Ярыч.

При переоформлении транспортного средства на себя наследник также будет освобожден от уплаты акциза. При этом будет сохранена норма закона, которая запрещает наследнику совершение любых сделок с данным транспортным средством в течение трех лет с того момента, как автомобиль был ввезен на территорию нашей республики.

Комитет по экономической политике поддержал инициативу коллег и будет рекомендовать Верховному Совету принять проект закона сразу в двух чтениях.
vspmr.org
  • Сегодня, 06:43
  • DTV
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