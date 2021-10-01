В сети появилась видеопроекция возможного будущего. Ученые из NASA смоделировали ситуацию, при которой весь лед на Земле растает. Таким образом уровень Мирового океана резко вырастет. Так, на YouTube было опубликовано видео, на котором можно увидеть карту континентов, на которой многие густонаселенные города окажутся под водой.
С роликом можно ознакомиться ниже:
Льда на Земле невероятно количество - 24 миллиона кубических километров. Льда почти в 32 раза больше, чем всех поверхностных вод суши. Как будет выглядеть Земля, если весь этот лед растает? Санкт-Петербург и Ленинградская области окажутся под водой, и финский залив будет до Великого Новгорода и Пскова. Уровень воды в Черном море и в Каспийском повысится и образуется канал, соединяющий оба моря. Кавказ окажется отрезанным в Азии, а Крым превратится из полуострова в настоящий остров. Затопит всю Прибалтику, Нидерланды, Данию. Прекрасная Венеция скроется под водой и станет подводным музеем. Восточное побережье уйдет под воду, исчезнет целый штат Флорида. Уйдут под воду страны Мексиканского залива. Куба практически скроется под водой. Меньше всего пострадает западное побережье США. Воды океана хлынут по руслу Амазонки и вместо реки будет морской залив. Западные горные районы практически не пострадают, спасибо Андам. Самые густонаселенные и развитые провинции Китая – Шанхай, Сингапур и Пекин будут затоплены. Камбоджа просто станет группой островов. В Индии, подобно амазонскому сценарию, в русла Ганга хлынет океан и затопит густонаселенные территории. Континент потеряет меньше территорий, чем другие континенты. Но исчезнут Каир и Александрия. Да и вообще жители североафриканских стран будут выдавлены в пустыню. Со сходом льда обнажившаяся Антарктида будет представлять собой целый архипелаг больших и малых островов.