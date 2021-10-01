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Ученые создали живое существо, которое не нуждается в дыхании

Ученые создали живое существо, которое не нуждается в дыхании

Немецкие ученые создали существо, которое способно вырабатывать кислород в условиях его отсутствия в окружающей среде. Это осторожный шаг к созданию технологии альтернативного дыхания, сообщается на портале The Scientist.

Специалисты из Университета Людвига Максимилиана скрестили головастика и водоросли, в результате чего получилось существо, которое способно при помощи фотосинтеза вырабатывать кислород, находясь под водой. Таким образом они воплотили свою идею по замене поступления кислорода из окружающей среды (дыхание) в мозг, сообщает mir24.tv
Скрестив головастика с водорослями, ученые постепенно снижали концентрацию кислорода до отключения мозга личинки амфибии. После этого они осветили емкость с ней, что спровоцировало водоросли к выработке кислорода. Когда он достиг мозга, организм ожил – мозг снова стал активным.

О разработке технологии вспомогательного дыхания для человека или других живых существ пока говорить рано. По сравнению с ними, у головастика простая нервная система и нет необходимости в мышлении.
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