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Глава МИД ПМР: Молдова пытается шантажировать Приднестровье

Глава МИД ПМР: Молдова пытается шантажировать Приднестровье

Во время встречи политических представителей, которая прошла 18 октября в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе, молдавская сторона, вместо того чтобы приступить к обсуждению транспортного кризиса, потребовала от Приднестровья обратиться к России по вопросу газа, сообщает novostipmr.com Об этом сообщил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в интервью Первому Приднестровскому телеканалу.

«Молдавская сторона почему-то сразу потребовала от нас обратиться к России по поводу газа. Где автотранспорт и Протокольное решение, а где тема газа? Спекуляция - вещь недопустимая. Я бы назвал их циничными, потому что проблемы у людей есть здесь и сейчас, они были созданы при участии Молдовы. Мы зачитали официальное сообщение украинской стороны, где было сказано, что Киев согласился с предложением Кишинева ввести ограничения с 1 сентября», - рассказал Виталий Игнатьев.

Вместе с тем, по словам министра, молдавские представители признали обоснованность приднестровских требований относительно пропуска через украинскую границу реанимобилей. По их словам, сейчас этот вопрос решается на законодательном уровне. О результатах они обещали сообщить в ближайшее время.
  • Сегодня, 10:00
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