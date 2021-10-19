Dnestr.TV

 
0

Не экономные рискуют остаться без газа

Не экономные рискуют остаться без газа

В Молдове потребителям газа угрожают отключением, если они не будут экономить
Распределители газа начали рассылать информацию потребителям, предупреждая их, что они могут быть отключены от сети без уведомления, если не начнут экономить.
В частности, такая информация была передана в населенной пункт Кетросу района Новые Анены. Документ опубликовал примар населенного пункта, сообщает point.md Поставщик, Ialoveni Gaz, мотивирует свое решение введением режима повышенной готовности в газовом секторе, сообщает cotidianul.md

Граждан просят снизить потребление газа и предлагают определенные меры.

«В случае невыполнения этой просьбы поставщик оставляет за собой право прекратить подачу природного газа к месту потребления без дополнительного уведомления», - говорится в документе.

Напомним, что ранее компания Moldovagaz неоднократно призывала граждан снизить потребление газа.

Правительство ввело режим повышенной готовности в газовом секторе. Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что цены на газ неизбежно вырастут, но власти ищут решение, чтобы защитить граждан, пока ситуация не стабилизируется. В то же время правительство решило использовать мазут из государственных резервов, чтобы сократить объем использования газа Termoelectrica. Компании Energocom было поручено найти альтернативные решения по закупке газа на Украине и в Румынии.
  • Сегодня, 10:31
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна