В Молдове потребителям газа угрожают отключением, если они не будут экономить Распределители газа начали рассылать информацию потребителям, предупреждая их, что они могут быть отключены от сети без уведомления, если не начнут экономить. В частности, такая информация была передана в населенной пункт Кетросу района Новые Анены. Документ опубликовал примар населенного пункта, сообщает point.md Поставщик, Ialoveni Gaz, мотивирует свое решение введением режима повышенной готовности в газовом секторе, сообщает cotidianul.md
Граждан просят снизить потребление газа и предлагают определенные меры.
«В случае невыполнения этой просьбы поставщик оставляет за собой право прекратить подачу природного газа к месту потребления без дополнительного уведомления», - говорится в документе.
Напомним, что ранее компания Moldovagaz неоднократно призывала граждан снизить потребление газа.
Правительство ввело режим повышенной готовности в газовом секторе. Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что цены на газ неизбежно вырастут, но власти ищут решение, чтобы защитить граждан, пока ситуация не стабилизируется. В то же время правительство решило использовать мазут из государственных резервов, чтобы сократить объем использования газа Termoelectrica. Компании Energocom было поручено найти альтернативные решения по закупке газа на Украине и в Румынии.