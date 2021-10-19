Сегодня состоялся телефонный разговор Президента ПМР Вадима Красносельского с премьер-министром РМ Натальей Гаврилицой. Инициатор – молдавская сторона. Вадим Красносельский отметил, что Приднестровье открыто для диалога, а он готов к рабочей дискуссии любого формата – в том случае, если беседа нацелена на практическое решение вопросов, связанных с обеспечением законных интересов, прав и свобод граждан, а также созданием комфортных условий их жизнедеятельности, сообщает пресс-служба главы государства.
Тема, которую в первую очередь подняла собеседница Вадима Красносельского, – газ. Наталья Гаврилица обрисовала ситуацию, сложившуюся в Молдове, спрашивала о положении дел в Приднестровье и принимаемых в условиях энергетического дефицита мерах. Вадим Красносельский рассказал, что население страны не испытывает каких-либо коммунальных неудобств. Поставки энергоресурсов осуществляются в стандартном объеме. Режим экономии затронул некоторые предприятия, активно потребляющие в производственном процессе газ. На Молдавской ГРЭС два из четырех генераторов переведены на уголь, запасов которого при существующем уровне расходования хватит до ноября месяца, сообщил Вадим Красносельский. Президент ПМР отметил, что газовый вопрос обсуждается с российской стороной.
В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы молдо-приднестровской повестки. Говорили о проблемах, сохраняющих актуальность годами, а некоторые – и десятилетиями. Вадим Красносельский напомнил о подписанных в апреле 2017 и ноябре 2018 годов протоколах, дополняющих и уточняющих пакет «Берлин+» (2016 г.). Речь идет о договоренностях относительно функционирования приднестровских школ с преподаванием на основе латинской графики, телекоммуникаций, сельскохозяйственных земель Дубоссарского района, апостилирования дипломов приднестровских вузов, транспортного сообщения (нейтральные номерные знаки). Президент ПМР отметил, что Приднестровье исполняет все взятые на себя в рамках этих соглашений обязательства, в то время как молдавская сторона уклоняется от своих обязанностей. Говоря, к примеру, о молдавских землепользователях, Вадим Красносельский отметил, что они, как и было оговорено, беспрепятственно работают в Дубоссарском районе. При этом уголовные дела по этому вопросу в отношении приднестровцев не закрыты, несмотря на прописанные в соответствующем протоколе обязательства молдавской стороны.
Подробно собеседники остановились и на вопросе грузопассажирских перевозок. Вадим Красносельский напомнил, что первые решения профильной экспертной (рабочей) группы по поводу нейтральных номеров датированы 2013-м годом. Сроки реализации постоянно переносились, но время не было использовано для поиска эффективных решений.
Президент ПМР говорил о том, что заложниками ситуации оказались не только приднестровские автомобилисты, которые с 1 сентября не могут участвовать в международном автомобильном сообщении, но, к примеру, и граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, оказать которую могут только за рубежом. Реанимобилям не дают возможности покинуть ПМР и доставить пациентов в украинские клиники.
Затронули в беседе и банковскую проблематику. Вадим Красносельский говорил о хозяйствующих субъектах Приднестровья, которым отказывают в открытии счетов в молдавских банках. В качестве примера упомянул футбольный клуб «Шериф». Спортсмены тираспольской команды, которая является локомотивом всего молдавского футбола, не могут получить заработанные средства, так как клубу не дают возможности открыть валютный счет в банковской сети Молдовы.
Вадим Красносельский говорил о том, что вопрос исполнения сторонами ранее взятых на себя обязательств – принципиальный. Без реализации имеющихся договоренностей попытки достижения новых теряют практический смысл, считает руководитель приднестровского государства. Переговорная повестка становится все объемнее, а вопросы банковского обслуживания, телекоммуникаций, свободы передвижения, закрытия политически мотивированных уголовных дел остаются открытыми из-за нежелания молдавской стороны последовать примеру Приднестровья и четко исполнить пункты подписанных соглашений.
Впервые состоявшийся разговор Вадима Красносельского и Натальи Гаврилицы не был исключительно ознакомительным. Формат беседы – рабочий. Собеседники детально обговорили интересующие вопросы. По просьбе Натальи Гаврилицы Вадим Красносельский направит в ее адрес некоторые документы, знакомство с которыми позволит молдавскому должностному лицу вникнуть в суть вопросов переговорной повестки, что может в дальнейшем способствовать более эффективному ведению двустороннего диалога. president.gospmr.org