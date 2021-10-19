Москва побуждает движение "Талибан" сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений, чтобы весь спектр политических убеждений общества был представлен в правительстве", - сказал министр журналистам на полях заседания клуба "Валдай", передает ria.ru
По его словам, официальное признание талибов пока не обсуждается.