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Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами

Лавров рассказал о процессе переговоров с талибами

Москва побуждает движение "Талибан" сформировать инклюзивное правительство в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы побуждаем их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений, чтобы весь спектр политических убеждений общества был представлен в правительстве", - сказал министр журналистам на полях заседания клуба "Валдай", передает ria.ru

По его словам, официальное признание талибов пока не обсуждается.

ria.ru
  • Сегодня, 17:38
  • DTV
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