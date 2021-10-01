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В Бендерах сбили 10-летнюю девочку

В Бендерах сбили 10-летнюю девочку

ДТП произошло 19 октября на ул. С. Лазо около четырёх дня. Недалеко от магазина «Прага» остановилась маршрутка. Из неё вышла школьница. Не убедившись, что путь свободен, она внезапно выбежала на проезжую часть.

В это время в попутном направлении двигался Nissan. Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнюю, передает пресс-центр МВД ПМР.

Её доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей левого бедра и левого локтя. Девочка не госпитализирована.

По факту ДТП проводится разбирательство.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 17:42
  • DTV
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