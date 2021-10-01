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«Шериф» впервые проиграл в Лиге чемпионов, уступив в гостях «Интеру»

«Шериф» впервые проиграл в Лиге чемпионов, уступив в гостях «Интеру»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и тираспольским «Шерифом» победу праздновала итальянская команда со счетом 3:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».

Счет в матче открыл форвард хозяев Эдин Джеко. Себастьян Тилль шикарным ударом со штрафного закрутил мяч мимо стенки в дальний угол ворот и сравнял счет. Но уже через шесть минут Артуро Видаль вывел «Интер» вперед, а вскоре защитник Стефан де Врей увеличил преимущество хозяев поля.

Игра проходила на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане.

Составы команд:

«Интер» (1-3-5-2):

Ханданович (В), Шкриниар, де Врей, Димарко, Думфрис, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Джеко, Мартинес

«Шериф» (1-4-3-3):

Челядник (В), Кристиано, Арболеда, Дуланто, Фернандо, Аддо, Коловос, С. Тилль, Кастаньеда, Бруно, Траоре

В первых двух матчах группового этапа «Шериф» обыграл «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1) и был лидером своей группы. Теперь, после трех туров, у молдавского клуба по шесть очков с «Реалом», «Интер» набрал четыре балла, в активе «Шахтера» только одно очко.

Ранее сообщалось, что За «Шериф» впервые в Лиге чемпионов сыграл футболист из Молдовы. Ворота команды из Тирасполя защищал Дмитрий Челядник, он заменил травмированного основного голкипера — грека Георгиоса Атанасиадиса.
  • Сегодня, 07:25
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