В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и тираспольским «Шерифом» победу праздновала итальянская команда со счетом 3:1.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».
Счет в матче открыл форвард хозяев Эдин Джеко. Себастьян Тилль шикарным ударом со штрафного закрутил мяч мимо стенки в дальний угол ворот и сравнял счет. Но уже через шесть минут Артуро Видаль вывел «Интер» вперед, а вскоре защитник Стефан де Врей увеличил преимущество хозяев поля.
Игра проходила на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане.
В первых двух матчах группового этапа «Шериф» обыграл «Шахтер» (2:0) и «Реал» (2:1) и был лидером своей группы. Теперь, после трех туров, у молдавского клуба по шесть очков с «Реалом», «Интер» набрал четыре балла, в активе «Шахтера» только одно очко.
Ранее сообщалось, что За «Шериф» впервые в Лиге чемпионов сыграл футболист из Молдовы. Ворота команды из Тирасполя защищал Дмитрий Челядник, он заменил травмированного основного голкипера — грека Георгиоса Атанасиадиса.