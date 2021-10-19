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МГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис

МГРЭС обещает обеспечить Молдову электричеством несмотря на кризис

Молдавская ГРЭС выполнит все договорные обязательства по дальнейшим поставкам электроэнергии на правый берег Днестра. В этом глава Приднестровья Вадим Красносельский заверил премьера Наталью Гаврилицу во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба правительсва.

Во время разговора были затронуты темы, направленные на интересы жителей обоих берегов Днестра.

"В то же время обсуждались альтернативные сценарии для домохозяйств и экономических агентов в отношении поставок газа, а также в отношении возможности покупки мазута или других видов топлива", - говорится в сообщении, передает sputnik.md.

Кроме того, Наталья Гаврилица и Вадим Красносельский рассмотрели актуальные темы диалога и подчеркнули важность будущей встречи 5 + 2 для приднестровского урегулирования.

Напомним, Молдавская ГРЭС в начале октября предупредила правобережных поставщиков электроэнергии о возможном сокращении выработки, если вопрос с поставками газа не будет решен до 10 октября.

О том, что молдавские ТЭЦ, включая основного поставщика электроэнергии для Молдовы Молдавскую ГРЭС, не могут произвести необходимого для страны объема электроэнергии говорил на брифинге 11 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Дефицит компенсируется за счет перетоков из энергетической системы Украины.
sputnik.md
  • Сегодня, 07:28
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