Во вторник Игорь Додон объявил, что отправляется с рабочим визитом в Москву. Отныне экс-президент Молдовы является главой общественного объединения «Молдавско-российский деловой союз».
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
– В качестве руководителя “Молдавско-Российского делового союза” вылетаю в Москву для налаживания деловых контактов. В ближайшие дни запланирован ряд важных встреч с руководителями крупных государственных и частных компаний, о результатах которых проинформирую дополнительно, – сообщил он.
Напомним, накануне Игорь Додон объявил, что отказывается от депутатского мандата, и что он возглавил “Молдавско-Российский деловой союз”. Додон намерен восстановить стратегическое партнёрство с РФ.
Как сообщалось ранее, 18 октября 2021 года экс-президент, лидер ПСРМ Игорь Додон сообщил, что отказывается от депутатского мандата в Парламенте РМ и покидает пост председателя ПСРМ.