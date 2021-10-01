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Председатель “Молдавско-Российского делового союза” Игорь Додон отправился в Москву для налаживания деловых контактов

Председатель “Молдавско-Российского делового союза” Игорь Додон отправился в Москву для налаживания деловых контактов

Во вторник Игорь Додон объявил, что отправляется с рабочим визитом в Москву. Отныне экс-президент Молдовы является главой общественного объединения «Молдавско-российский деловой союз».

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– В качестве руководителя “Молдавско-Российского делового союза” вылетаю в Москву для налаживания деловых контактов. В ближайшие дни запланирован ряд важных встреч с руководителями крупных государственных и частных компаний, о результатах которых проинформирую дополнительно, – сообщил он.

Напомним, накануне Игорь Додон объявил, что отказывается от депутатского мандата, и что он возглавил “Молдавско-Российский деловой союз”. Додон намерен восстановить стратегическое партнёрство с РФ.

Как сообщалось ранее, 18 октября 2021 года экс-президент, лидер ПСРМ Игорь Додон сообщил, что отказывается от депутатского мандата в Парламенте РМ и покидает пост председателя ПСРМ.
  • Сегодня, 07:32
  • DTV
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