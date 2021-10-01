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Футболисты «Шерифа» не могут получить свои миллионы от УЕФА. В чем причина?

Футболисты «Шерифа» не могут получить свои миллионы от УЕФА. В чем причина?
Игроки футбольного клуба «Шериф» не могут получить деньги, выигранные после матчей в Лиге чемпионов, потому что клубу не дают возможность открыть счет в иностранной валюте в банках Республики Молдова, сообщает noi.md

Примечание : текст опубликованный noi.md ниже содержит наши редакционные изменения: сепаратисты - (...)

Об этом сообщил лидер (...) Вадим Красносельский в телефонном разговоре с премьер-министром Натальей Гаврилицей, которая позвонила ему для обсуждения вопроса поставок газа, передает Mold-street.com. Красносельский отметил, что команда «Шериф» является «локомотивом молдавского футбола», и призвал решить вопрос об открытии счетов в банках Республики Молдова.

Напоминаем, что «Шериф» – первая молдавская команда, которая играет в групповом этапе Лиги чемпионов и показывает впечатляющие результаты. По словам тираспольского лидера, приднестровским коммерческим структурам до сих пор отказывают в открытии счетов в молдавских банках, что является манипуляцией.

Напоминаем, что в 2019 году около 420 экономических агентов из приднестровского региона (...) имели счета в лицензированных банках Кишинева. После закрытия двух или трех банковских счетов компаний с огромными долгами, но связанных с бизнесменами из Тирасполя и Кишинева, (...) власти развернули пропагандистскую кампанию, утверждая, что банковские счета нескольких компаний региона были закрыты, и это является новой экономической блокадой региона , пишет noi.md

Отметим, что в результате нескольких финансовых скандалов, в том числе с участием молдавских банков по всему миру, правила предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма были ужесточены. Республика Молдова должна была поступить так же. В противном случае банковская система могла оказаться изолированной от глобальной. Таким образом, Республика Молдова является участником этого процесса, особенно после того, как в 2018 году вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В соответствии с новыми положениями лицензированные банки Республики Молдова разработали инструменты контроля, и в процессе их внедрения, выявления возможных рисков, банки запросили большую прозрачность и информацию от клиентов, включая клиентов из приднестровского региона. Добавим, что уже почти десять лет говорят о возможной интеграции банков (...) региона в банковскую систему Молдовы. Однако эта интеграция блокируется из-за нежелания финансовых институтов Приднестровья соблюдать международные и национальные нормы корпоративного управления, прозрачности и т. д.
  • Сегодня, 09:40
  • DTV
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