Молдавия получила определенное количество газа по газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев для поддержания необходимого давления в системе. Об этом сегодня, 20 октября, рассказала премьер-министр Наталья Гаврилица.
Она отметила, это не является решением энергетической безопасности республики, а лишь позволит частично стабилизировать ситуацию, пока не будет заключен новый договор с «Газпромом», либо с другими поставщиками.
Детали переговоров с российским концерном премьер раскрывать не стала, только уточнила, вместо традиционного экспортера MoldovaGaz в схему закупок будут включены посредники, сообщает eadaily.com
Трансграничный газопровод Ясы-Унгены-Кишинев был сдан в эксплуатацию 7 августа. Основная его задача — присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской. С помощью этого газопровода власти Молдавии намерены снизить зависимость республики от российского «Газпрома» и повысить энергетическую устойчивость страны, на случай, если Украина примет решение прекратить транзит российского ресурса через свою территорию. Однако пропускная способность этой системы пока не позволяет в полном объеме обеспечить республику.