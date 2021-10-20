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Премьер Молдавии скрывает детали переговоров по газу — в схеме есть посредники

Премьер Молдавии скрывает детали переговоров по газу — в схеме есть посредники

Молдавия получила определенное количество газа по газопроводу Яссы — Унгены — Кишинев для поддержания необходимого давления в системе. Об этом сегодня, 20 октября, рассказала премьер-министр Наталья Гаврилица.

Она отметила, это не является решением энергетической безопасности республики, а лишь позволит частично стабилизировать ситуацию, пока не будет заключен новый договор с «Газпромом», либо с другими поставщиками.

Детали переговоров с российским концерном премьер раскрывать не стала, только уточнила, вместо традиционного экспортера MoldovaGaz в схему закупок будут включены посредники, сообщает eadaily.com

Трансграничный газопровод Ясы-Унгены-Кишинев был сдан в эксплуатацию 7 августа. Основная его задача — присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской. С помощью этого газопровода власти Молдавии намерены снизить зависимость республики от российского «Газпрома» и повысить энергетическую устойчивость страны, на случай, если Украина примет решение прекратить транзит российского ресурса через свою территорию. Однако пропускная способность этой системы пока не позволяет в полном объеме обеспечить республику.
  • Сегодня, 09:55
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