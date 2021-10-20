Dnestr.TV

 
0

В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом

В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом

Депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Владлен Неклюдов утверждает, что кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко, угрожает безопасности, так как продолжает работу в РФ, а производимый на фабрике шоколад опасен для жизни людей, сообщает ria.ru
"Уже восьмой год подряд пятый президент (Петр Порошенко – ред.) продолжает вести свой грязный бизнес в стране-агрессоре и зарабатывать в РФ деньги, пополняя бюджет России… действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности", - сказал депутат, выступая в Раде в среду.
По его словам, при управлении Порошенко фабрика начала выпускать шоколад "с бешеным количеством трансжиров, которые убивали и убивают людей".

В конце июля в Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, владевшее кондитерским предприятием на территории России в период 2014-2017 годов.

Дело по заявлению ЛКФ "Рошен" было возбуждено еще в 2017 году. В том же году оно было приостановлено до рассмотрения другого заявления фабрики, в котором оспаривалось доначисление налогов по тем же основаниям, но за другой период - за 2012 год. В 2019 году суды трех инстанций признали законным доначисление "Рошену" 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов. В августе 2020 года суд в Липецке возобновил рассмотрение спора из-за налогов в размере 48 миллионов рублей.

Претензии ФНС вызваны правоотношениями фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен". По мнению ФНС, которую поддержали суды, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене.

Украинская Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить ЛКФ c апреля 2017 года было принято корпорацией по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Стоимость арестованной недвижимости - почти 1,5 миллиарда рублей.
  • Сегодня, 11:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна