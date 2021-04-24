Депутаты Верховного совета Приднестровья обратились к парламентам Молдовы, России и Украины, а также всем участникам переговорного процесса с просьбой помочь решить проблему транспорта с приднестровскими номерами. По мнению местных депутатов, запрет, введенный Украиной, «нарушает международные нормы, права и свободы человека».
«С 1 сентября 2021 года Украина ввела запрет на передвижение транспорта с приднестровскими автомобильными номерами. Это, по мнению депутатского корпуса, нарушает международные нормы, права и свободы человека, договоренности в переговорном процессе и фактически означает транспортную блокаду республики», — говорится в заявлении. Депутаты отмечают, что многие владельцы автомобилей с приднестровскими номерами не могут выехать за пределы Молдовы. «Кроме этого, владельцам автомобилей с нейтральными номерами рекомендуют ездить с водительскими удостоверениями РМ», — говорится в заявлении.
В связи с этим Верховный совет обратился к парламентам Молдовы и Украины, Федеральному собранию России и ко всем участникам переговоров в формате «5+2» с просьбой содействовать отмене «деструктивных ограничительных мер и способствовать активизации демократических договорных способов в урегулировании отношений между Приднестровьем и Молдовой».
Напомним,18 октября в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе кишиневская и тираспольская делегации обсудили ситуацию с запретом на въезд автомобилей с приднестровскими номерами, который Украина ввела с 1 сентября.
Как сообщило после встречи приднестровское дипломатическое ведомство, делегация Тирасполя предложила направить Украине совместный запрос с просьбой приостановить действие запрета.
«Наряду с этим, Приднестровье призвало отменить внедренные молдавской стороной ограничения на выезд автомобилей с номерами ПМР через молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границу», — отметило приднестровское министерство. Но, по словам приднестровской делегации, вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский отказался направить Украине обращение в такой форме.
В Бюро реинтеграци после встечи заявили, что молдавская сторона выразила готовность разнообразить спектр услуг, оказываемых на левом берегу Днестра. В том числе Кишинев предлагает сократить до 3-5 дней срок выдачи свидетельства о регистрации авто с нейтральными номерами, направить дополнительный персонал Агентства государственных услуг для оказания других сопутствующих услуг, обмен водительских удостоверений на удостоверения национального образца. newsmaker.md