ДТП произошло во вторник вечером, примерно в 21:20, на 936-м километре автодороги Тирасполь – Брест, недалеко от поворота на с. Владимировка. Водитель микроавтобуса марки Fordсбил мужчину, который шёл посреди проезжей части.
Тёмный силуэт на дороге водитель заметил в последний момент. Резко затормозил, но наезда избежать не удалось. Зеркалом он всё же задел пешехода. Автомобилист сам вызвал скорую и милицию, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностировали переломы плюсневых костей и фаланги пальца правой стопы. Мужчина 33 лет госпитализирован в отделение смешанной травмы. Он пояснил, что пешком возвращался с работы домой из Тирасполя во Владимировку.
У обоих участников дорожного происшествия взяты биопробы для проверки на наличие алкоголя в крови. Сотрудники Слободзейского ОГАИ проводят разбирательство. mvdpmr.org