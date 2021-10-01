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На автодороге Тирасполь-Брест микроавтобус сбил пешехода

На автодороге Тирасполь-Брест микроавтобус сбил пешехода

ДТП произошло во вторник вечером, примерно в 21:20, на 936-м километре автодороги Тирасполь – Брест, недалеко от поворота на с. Владимировка. Водитель микроавтобуса марки Fordсбил мужчину, который шёл посреди проезжей части.

Тёмный силуэт на дороге водитель заметил в последний момент. Резко затормозил, но наезда избежать не удалось. Зеркалом он всё же задел пешехода. Автомобилист сам вызвал скорую и милицию, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностировали переломы плюсневых костей и фаланги пальца правой стопы. Мужчина 33 лет госпитализирован в отделение смешанной травмы. Он пояснил, что пешком возвращался с работы домой из Тирасполя во Владимировку.

У обоих участников дорожного происшествия взяты биопробы для проверки на наличие алкоголя в крови. Сотрудники Слободзейского ОГАИ проводят разбирательство.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 18:47
  • DTV
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