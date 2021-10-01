Пользователей Reddit заинтересовало необычное изображение на картах Google. Посреди океана люди увидели огромную черную фигуру. Некоторые назвали ее черной дырой, другие — вулканом и порталом в другой мир, пишет moya-planeta.ru со ссылкой на Swaddle.
«Бог уронил медиатор», — написал один из пользователей.
«Я сначала подумал, что это зацензурированная территория. Не может быть естественное образование таким темным», — отметил другой.
На самом же это необитаемый остров Восток в центральной части Тихого океана. Черный цвет на фото ему придают деревья.