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На картах Google нашли «черную дыру» посреди океана

На картах Google нашли «черную дыру» посреди океана

Пользователей Reddit заинтересовало необычное изображение на картах Google. Посреди океана люди увидели огромную черную фигуру. Некоторые назвали ее черной дырой, другие — вулканом и порталом в другой мир, пишет moya-planeta.ru со ссылкой на Swaddle.

«Бог уронил медиатор», — написал один из пользователей.

«Я сначала подумал, что это зацензурированная территория. Не может быть естественное образование таким темным», — отметил другой.

На самом же это необитаемый остров Восток в центральной части Тихого океана. Черный цвет на фото ему придают деревья.

moya-planeta.ru
  • Сегодня, 18:58
  • DTV
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