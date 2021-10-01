На сегодняшний день 48 приднестровских автовладельцев либо не могут вернуться в ПМР, либо не могут вернуть свои автомашины. У 43 из них транспортные средства застряли на украинской территории. Еще 5 человек остаются в России из-за невозможности пересечь российско-украинскую границу. Об этом ИА «Новости Приднестровья» сообщили в МИД республики.
Проблема связана с запретом на въезд для автомашин с приднестровскими номерами, который украинские власти ввели с 1 сентября. 6 сентября Киев заявил, что до 1 октября станет пропускать всех приднестровцев, возвращающихся домой транзитом. Однако по объективным причинам многие автовладельцы не смогли уложиться в этот срок.
«Обстоятельства здесь разные. К примеру, у кого-то рожала жена, и человек, естественно, просто не мог ее оставить, пока она в начале октября не родила. Кто-то лежал в больнице без связи с внешним миром. У кого-то автомобиль находился в ремонте, и раньше срока его никак нельзя было забрать. Проблема носит сугубо гуманитарный характер», - подчеркнули в МИД ПМР.
Каждый день сотрудникам внешнеполитического ведомства поступает 2-3 обращения от приднестровских автовладельцев, пытающихся вернуться домой. Список людей здесь постоянно обновляется. 6 октября МИД ПМР передал его Действующему председателю ОБСЕ Анн Линде, а 18 октября - политическому представителю от РМ Владиславу Кульминскому. На очередной встрече политических представителей, которая должна состояться в нынешнюю пятницу, эта проблема вновь будет поднята.
О сложившейся ситуации хорошо осведомлены в посольстве Украины в Молдове. МИД Приднестровья поддерживает постоянную связь с сотрудниками посольства и ежедневно направляет запросы в адрес посла. Также на минувшей неделе проблема обсуждалась на очной встрече приднестровских дипломатов с руководством посольства.
«Кроме того, мы обратились и к России с просьбой помочь тем приднестровцам, которые застряли в РФ, чтобы они все-таки смогли въехать в Украину и следовать транзитом до ПМР. Ни одно поступающее к нам обращение не остается нерассмотренным, мы постоянно держим связь с людьми», - подчеркнули в МИД ПМР.
Напомним, что приднестровские автовладельцы, попавшие в сложную ситуацию после 1 сентября, могут обратиться во внешнеполитическое ведомство по электронному адресу office@mid.gospmr.org.
Как в Киеве, так и в Кишиневе не могут не осознавать, что по этическим причинам нельзя бесконечно держать автомобили приднестровцев в заложниках политизированных ограничений. novostipmr.com