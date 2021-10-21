Правительство Молдовы сегодня, 21 октября, отправляет в Москву сразу двух вице-премьеров для участия в переговорах о поставках газа в регион. Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну вместе с коллегой по вопросам реинтеграции Владиславом Кульминским будут добиваться продления льготного контракта с «Газпромом», так как цена, по которой российский газ сейчас поставляется в Европу, для Кишинева неподъемна.
«Я подтверждаю, что Молдова в рамках этих дискуссий будет настаивать на продление контракта на основе условий, предусмотренных на 2020−2021 год. Кроме того, мы обсудим накопленные исторические долги, в том числе вопрос внедрения III Энергетического пакета», — заявил Спыну.
Ранее, на форуме в Санкт-Петербурге, его переговоры закончились ничем, с главой российского концерна Алексеем Миллером он так и не встретился. Похоже, аналогичным образом закончились поездки Спыну и к европейским партнерам в Румынии и Польше. Вместе с тем, Спыну уверен, что нет никаких рисков относительно начала отопительного сезона, хотя давление в газопроводе объективно снизилось, сообщает eadaily.com.
«Эта ситуация не является критической. Уже разработан механизм, который будут применять власти для компенсации возможного повышения тарифов. Он предусматривает два действия: ограничение цены, которая может быть включена в тариф и компенсация сумм из счет-фактур для наиболее уязвимых к этому росту граждан», — отметил вице-премьер РМ.
Помимо этого, министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску говорил, что в резервуарах Украины есть объемы газа, принадлежащих европейским компаниям, которые Молдова может закупить.
«Республика Молдова не нуждается в таком большом количестве, как например другие страны ЕС. По этой причине для нас может быть доступен газ из региона», — делает вывод Попеску.
Напомним, в Молдове из-за дефицита энергоресурсов объявлен режим «тревоги» и жесткой экономии, республика перешла на мазут из госрезерва, запасы которого заканчиваются. На встрече с политическим представителем Тирасполя Кульминский даже был вынужден просить, чтобы Приднестровье, которое получает российский газ на прежних условиях, но при этом не платит за него (долг превысил $ 7,5 млрд), обратилось к Москве «замолвить за них слово».
Между тем, «Газпром» поставляет Молдове в октябре почти столько газа, сколько она потребляла год назад. Это подтвердил «Оператор ГТС Украины». Параллельно с этим Румыния через достроенный в этом году трубопровод «Яссы — Унгены — Кишинев» предоставила определенное количество газа для поддержания необходимого давления в системе.
Как сообщало EADaily, глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица не раскрывает детали переговоров, как с российским «Газпромом», так и с возможными европейскими альтернативными источниками. При этом она обмолвилась о том, что помимо традиционного экспортера MoldovaGaz в схему закупок будут включены посредники. Премьер выразила уверенность в том, что до конца месяца газовый вопрос Молдовы будет закрыт.
«Есть определенные детали, связанные с переговорным процессом с Российской Федерацией, которые в настоящий момент не могут быть обнародованы, но будут озвучены в нужный момент. Мы ведем переговоры с другими правительствами и компаниями, чтобы определить поставщиков газа. Уверена, что до конца месяца будет подписано соглашение либо с „Газпромом“, либо с другими поставщиками и страна справится с ситуацией», — заключила Гаврилица.