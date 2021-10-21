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Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС

Источник в "Росатоме" рассказал об инциденте на Ростовской АЭС

Второй энергоблок Ростовской АЭС в четверг был остановлен в установленном порядке для проведения регламентных работ на тепломеханическом оборудовании в одном из помещений блока, где обнаружили пар, ситуация штатная и не представляет угрозу безопасности, сообщил РИА Новости источник в "Росатоме".

Ранее сообщалось, что блок остановлен из-за утечки пара, радиационный фон в норме.

"В одном из помещений второго энергоблока Ростовской АЭС, где располагается тепломеханическое оборудование, во время обхода обнаружился пар. В 0.54 мск четверга блок в установленном порядке, по согласованной заявке, был временно остановлен для проведения регламентных работ на этом оборудовании", - сказал собеседник агентства.

"Предполагается, что работы займут несколько дней. Ситуация штатная. Никакой угрозы для безопасности она не представляет. Радиационный фон соответствует нормальным значениям", - добавил источник.
ria.ru
  • Сегодня, 08:54
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