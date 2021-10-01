Комитет бразильского Конгресса назвал "жуткой" и "неряшливой" деятельность Жаира Болсонару по борьбе с пандемией. Комитет бразильского Конгресса признал президента Жаира Болсонару виновным в смертях 600 тысяч бразильцев от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 21 октября.
Комитет обвиняет Болсонару в девяти отдельных преступлениях, включая шарлатанство, подстрекательство к совершению преступлений, распространение патогенных микробов и преступлениях против человечности. Ожидается, что уже в следующий вторник сенаторы проголосуют за окончательный вариант отчета комитета.
В свою очередь обвинение в преступлениях против человечности передадут в международный уголовный суд в Гааге - администрацию Болсонару обвиняют в преступлениях против коренных народов, которые только усилились с появлением вируса.
"Федеральное правительство нашло в вирусе союзника для нанесения удара по коренным народам", - сказано в документе.
Как полагают в комитете, число смертей в Бразилии могло бы остановиться на отметке в 400 тысяч, если бы власти реагировали на пандемию адекватно.
"Существует четкая причинно-следственная связь между позицией высшего лидера, направленной против коренных народов, и ущербом, причиненным коренным народам, даже если он, возможно, никого не убил напрямую", - подчеркнули в докладе.
Кроме того, Болсонару обвиняют в том, что он допустил неконтролируемое распространение коронавируса, сорвав вакцинацию и карантин.
"Бразилия могла бы стать первой страной в мире, которая начала вакцинацию, вместе с Великобританией… эта ошибочная стратегия дорого обошлась стране", - считает комитет.
В свою очередь Болсонару отверг обвинения, заявив, что расследование "не вызвало ничего, кроме ненависти и возмущения".
Напомним, что ранее Верховный суд Бразилии разрешил провести расследование в отношении президента Жаира Болсонару, которого подозревают в злоупотреблениях при закупке индийской вакцины Covaxin. Правительство страны подписало контракт на закупку 20 миллионов доз индийской вакцины Covaxin на общую сумму 320 миллионов долларов. Одна доза вакцины стоила для Бразилии 15 долларов.
Вскоре в Бразилии на фоне скандала с вакциной вспыхнули протесты против президента. Жители Бразилии требовали объявить импичмент президенту Болсонару.