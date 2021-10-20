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Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год

Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова за 2021 год

Основатель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание Европарламента.

В шорт-листе помимо Навального также фигурировали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемонию вручения планируют провести в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 15 декабря, пишет lenta.ru

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Вместе с тем основателю ФБК сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.


Премия Сахарова

Премия имения Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно. Она была учреждена Европарламентом в 1988 году и носит имя советского физика, лауреата Нобелевской премии мира, одного из лидеров правозащитного движения Андрея Сахарова. Ее дают людям и общественным организациям "за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару". Денежный эквивалент премии - 50 тысяч евро.

Лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, советская и российская правозащитница Людмила Алексеева, украинский режиссер Олег Сенцов. В 2020 году премию имени Андрея Сахарова присудили белорусской оппозиции.
  • Сегодня, 10:12
  • DTV
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