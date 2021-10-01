Dnestr.TV

 
0

Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы

Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы

Облако образовалось после извержения вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах.

Программа Европейского союза по наблюдению за Землей "Коперникус" уже сообщила о выбросах опасного газа, который в высоких дозах очень токсичен.

"В дополнение к потоку лавы, вулкан выбрасывает в атмосферу большое количество SO2", - пишет организация в своем Twitter.

Оксид серы может оказывать пагубное воздействие на здоровье человека. Симптомы при отравлении сернистым газом — насморк, кашель, охриплость и сильное першение в горле, пишет point.md

Влияние диоксида серы на здоровье зависит от концентрации в воздухе. Пожилые люди, дети, люди с болезнями сердца и сосудов входят в число тех, кому вредно дышать таким воздухом.

Ранее специалисты предупреждали, что из-за извержения вулкана, на территории Евросоюза могут пройти кислотные дожди.
  • Сегодня, 10:41
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна