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Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
Облако образовалось после извержения вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах.
Программа Европейского союза по наблюдению за Землей "Коперникус" уже сообщила о выбросах опасного газа, который в высоких дозах очень токсичен.
"В дополнение к потоку лавы, вулкан выбрасывает в атмосферу большое количество SO2", - пишет организация в своем Twitter.
Оксид серы может оказывать пагубное воздействие на здоровье человека. Симптомы при отравлении сернистым газом — насморк, кашель, охриплость и сильное першение в горле, пишет point.md
Влияние диоксида серы на здоровье зависит от концентрации в воздухе. Пожилые люди, дети, люди с болезнями сердца и сосудов входят в число тех, кому вредно дышать таким воздухом.
Ранее специалисты предупреждали, что из-за извержения вулкана, на территории Евросоюза могут пройти кислотные дожди.
- Сегодня, 10:41
- DTV
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