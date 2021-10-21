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Матвиенко прокомментировала участие Кишинева в "Крымской платформе"

Матвиенко прокомментировала участие Кишинева в "Крымской платформе"

В России будут учитывать позицию руководства Молдовы, участие главы государства в такой антироссийской акции, как "Крымская платформа".
Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг в ходе встречи с председателем парламента Молдовы Игорем Гросу, передает ria.ru

"При том, что президент Молдовы Майя Санду высказалась за взаимоуважительный, конструктивный характер российско-молдавских отношений, нас не может не беспокоить, что президент Молдовы, несмотря на озвученную позицию, сочла возможным принимать участие в Киеве, в так называемом саммите "Крымская платформа", (в мероприятии) с явным таким грубым антироссийским выпадом", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, подобное мероприятие следует рассматривать как антироссийскую инициативу.

"Это ее право, но, конечно, мы не можем не учитывать (это) в нашем дальнейшем диалоге и выстраивании наших отношений в будущем", - сказала спикер.

По словам Матвиенко, в России внимательно наблюдают за развитием внутриполитической ситуации в Молдове после состоявшихся в стране парламентских выборов и формирования нового правительства. "Уважаем выбор дружественного молдавского народа и рассчитываем, что Кишинёв сумеет сохранить баланс во взаимодействии с евразийскими интеграционным структурами и Евросоюзом и по-прежнему будет сохранять внеблоковый статус", - сказала председатель СФ. Она также считает важным сохранение связей Кишинева со странами СНГ, отметив, что это будет хорошей, прочной основой для нашего сотрудничества, взаимного учета интересов.

ria.ru
  • Вчера, 18:34
  • DTV
  • Просмотров: 83
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