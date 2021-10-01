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Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к пешеходам с рекомендациями

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к пешеходам с рекомендациями

За минувшие сутки в республике произошли дорожно-транспортные происшествия в вечернее время, в которых были сбиты два мужчины: один – погиб, другой – получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к пешеходам с рекомендациями.

В осенне-зимний период на улице темнеет рано, а потому лучше носить на одежде и сумках изделия со светоотражающими элементами. Они помогут водителям заранее, а не в последний момент увидеть вас на дороге, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Без острой необходимости не следует идти по проезжей части, не нужно переходить дорогу там, где захотелось или удобно.

Для безопасного пересечения проезжей части следует двигаться исключительно по пешеходным переходам – специально предназначенным для этого местам. Если переход регулируемый, разрешено идти на зелёный сигнал светофора. Если – нерегулируемый, необходимо, посмотрев по сторонам, убедиться, что машины вас пропускают. Только потом переходить дорогу.

Ни в коем случае во время движения не отвлекайтесь на гаджеты, телефоны. Не используйте наушники. Освободив от них уши, вы услышите сигнал автомобиля, сирену спецтранспорта, спешащего на выезд.

Эти простые рекомендации касаются велосипедистов и водителей электросамокатов. Ваши транспортные средства должны быть дополнительно оборудованы световозвращающими устройствами. Шлем также убережёт от серьёзных травм.

Водителям транспортных средств госавтоинспекторы напоминают: вечером и ночью, в условиях недостаточной видимости, следует выбирать безопасную скорость движения. Это поможет вовремя среагировать на внезапно возникшие опасные ситуации на дороге.

Также, во время управления автомобилем – транспортом повышенной опасности, – рекомендовано прекратить разговаривать по телефону, не включать громко радиоприёмники. Это отвлекает внимание от дороги.

У вашего автомобиля должны быть исправны внешние световые приборы. Они помогают ориентироваться на дороге ночью. Иначе вы не увидите других участников дорожного движения. Риск создания аварийной ситуации повысится.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:47
  • DTV
  • Просмотров: 88
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