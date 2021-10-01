На совещании, посвященного транспортной проблематике, рассмотрели исполнение данного ранее поручения - найти решение вопроса с транспортной развязкой, которая находится на пересечении двух улиц Юности и Одесской. Напомним, обращения на эту тему ни раз поступали в Правительство. Движение на этом участке часто затруднено в часы пик из-за большого потока машин и узкой дороги, ведущей в сторону центра столицы, передает пресс-служба ведомства.
Проработав вопрос, специалисты госадминистрации Тирасполя пришли к выводу – дорогу необходимо расширять от «круга» и до вещевого рынка. С учетом переноса троллейбусных опор и всех остальных коммуникаций, а также укладки дорожного полотна необходимо порядка 3,5 млн рублей.
«Это действительно приведет к решению проблем. Я вам приведу в пример улицу Карла Либкнехта, где мы ее расширили от 14 школы на еще одну полосу движения фактически до ул. Правды и от пробок мы практически избавились», - отметил глава Тирасполя Олег Довгопол.
Кроме того, столичный градоначальник обратил внимание и на расширение улицы Правды в месте ее пересечения с улицей Карла Либкнехта. Как пояснил Олег Довгопол, при повороте направо в часы пик там также образуется большая пробка. По мнению мэра города улицы Одесская и Правды должны находиться в перспективном плане развития столицы на ближайшие годы. Цену вопроса просчитывают специалисты.
«Проанализировав поток, что на ул. Правды, что на Одесской – могу сказать, что проблема равнозначна. Кто ездит в том направлении на улицу Правды, то вечером в часы пик выехать с центра в сторону Карла Либкнехта значительно проблематичнее даже, чем утренние часы с улицы Юности на Одесскую», - сказал Олег Довгопол.
Как решить проблему сейчас – свои предложения высказал министр внутренних дел Виталий Нягу:
«Чтобы решать проблему транспортного движения на этих двух важных перекрестках оперативно – предлагаем выставить регулировщиков в часы пик – сотрудников ГАИ, которые могли бы в часы пик эти перекрестки разгружать. Кроме того рассматриваем, такой вариант как помощь нашим гражданам - на сайте МВД выстроить в режиме онлайн камеры системы «Безопасный город». И водители смогут, обращаясь туда, наблюдать за наличием или отсутствием пробок, свой маршрут регулировать исходя из дорожной обстановки».
Подводя итог совещания, Глава Правительства поддержал предложения главы МВД в части предложенных мер. Александр Мартынов также отметил, что в целом вопрос с расширением дороги необходимо решать:
«Что касается расширения дороги и создания более безопасных условий для проезда, я считаю, что надо это делать в следующем году. И я Вас попрошу, Сергей Анатольевич (ред. Оболоник), давайте сделаем, чтобы эти два транспортных пути не нанесли ущерба лимитам по городу Тирасполь в части Фонда капвложений, Дорожного фонда. Предусмотрите отдельно эти суммы, чтобы лимиты попали в закон о бюджете на следующий год. И в следующем году эта проблема была решена». gov-pmr.org