Власти Молдовы пребывают в интенсивном поиске альтернативных возможностей для импорта природного газа, который она традиционно получала от «Газпром», об этом свидетельствуют несколько событий.
Компания Transgaz (Румыния) 20 октября выставила на аукционы право бронирования мощностей для транспортировки газа в Молдову. Эксперты, мнением которых интересовался корреспондент «ИНФОТАГ», полагают, что румынский оператор согласен предоставить «транспортный канал» для собственников природного газа в Европе, которые согласны продать необходимые объемы для Молдовы.
«С этим можно увязывать и визит вице-премьер Андрея Спыну в Польшу, где он встречался с польским национальным оператором, обсуждая возможность закупки газа в зимний период на тот случай, если власти Кишинева не договорятся с «Газпром» о продлении действующего контракта на условиях 2020-2021 гг.», - отмечают специалисты.
Камнем преткновения в подписании нового контракта на поставки «Газпром» газа Молдове является исторический долг в $720 млн.
«Российский концерн предлагает правительству взять этот долг на себя, но никто в правительстве на это не решится, прежде всего, потому, что никто не считал этот долг и мало знает, кок он вообще образовался», - отметил собеседник агентства.
Источник «ИНФОТАГ», близкий к переговорам по газу, сказал, что «Газпром» при условии выплаты или реструктуризации долга Молдовы соглашается с планами «Молдовагаз» по разделению операций по передаче, и созданию независимого TSO (оператора для поставок газа в республике), как это предусмотрено в Третьем энергетическом пакете Евросоюза.
«Газпром» считает, что решение вопроса с долгом имеет «принципиальное значение» для него.
«Концерн еще полтора года назад заявил, что ждет от Молдовы предложений по реструктуризации этого долга, но никто над ними не работал», - заметил один из специалистов, считая, что в этой ситуации неоправданно положить бремя этого долга на бюджет Молдовы.
По словам специалистов, предложенные «Молдовагаз» варианты предусматривают три сценария: продажу этого актива другим владельцам; назначение для управления этим активом нового независимого оператора; внесение поправок в Устав компании, которые бы реально сделали ее независимой.
«Все это пока на стадии обсуждения, окончательного решения не принято, потому оно напрямую зависит от нового контракта на поставку газа Молдове и его стоимости», - отметил собеседник, напомнив, что цена в сентябре для РМ была $550, а в октябре $790 за 1 тыс. кубометров газа. Это более чем в три раза дороже от стоимости газа до 1 сентября. infotag.md