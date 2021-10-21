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Израиль с 1 ноября начнет пускать туристов, привитых одобренными ВОЗ препаратами

Израиль с 1 ноября начнет пускать туристов, привитых одобренными ВОЗ препаратами

Израиль утвердил допуск в страну с 1 ноября иностранных туристов, полностью вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами. Однако будет ряд условий и ограничений, сообщил источник в правительстве Израиля.

«С 1 ноября при условии утверждения кабмином будет разрешен въезд вакцинированных признанными ВОЗ вакцинами туристов с рядом условий по времени и количеству вакцинаций», - сказал источник.

Он добавил, что решения по «Спутнику V» пока нет, сообщает mk.ru.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе. По словам Пескова, есть определенные технологические разногласия, касающиеся полноты представленных документов.

mk.ru
  • Вчера, 19:28
  • DTV
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