Израиль утвердил допуск в страну с 1 ноября иностранных туристов, полностью вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами. Однако будет ряд условий и ограничений, сообщил источник в правительстве Израиля.
«С 1 ноября при условии утверждения кабмином будет разрешен въезд вакцинированных признанными ВОЗ вакцинами туристов с рядом условий по времени и количеству вакцинаций», - сказал источник.
Он добавил, что решения по «Спутнику V» пока нет, сообщает mk.ru.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе. По словам Пескова, есть определенные технологические разногласия, касающиеся полноты представленных документов.