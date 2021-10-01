В Приднестровье принята «дорожная карта» по внедрению системы информирования граждан о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения. План мероприятий определяет этапы реализации мер по внедрению системы информирования граждан Приднестровской Молдавской Республики о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения.
Программой предусмотрено четыре этапа. Время реализации – 2022-2024 гг., передает newspmr.com
Информирование граждан ПМР будет осуществляться посредством:
- государственной информационной системы «Портал государственных услуг»; - предоставления информации в телефонном режиме при обращении по номеру телефона, размещенному на официальном сайте Минсоцзащиты ПМР и информационных стендах Центров социального страхования и социальной защиты городов (районов) республики; - размещения нормативной правовой базы в сфере социальной защиты населения на официальном сайте Минсоцзащиты ПМР.
Системой информирования граждан через ГИС «Портал» предусматривается направление гражданам, имеющим право на льготы и гарантии социальной защиты, уведомления. Информация о доступных льготах, гарантиях социальной защиты с согласия граждан будет размещаться в Личном кабинете на ГИС «Портал» и сопровождаться сведениями о способах получения льгот, гарантий социальной защиты и перечне документов, необходимых для их представления.
Мероприятия по внедрению системы информирования граждан ПМР о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты посредством Портала государственных услуг будут разделены на следующие этапы:
1. Создание на платформе государственной информационной системы «Система межведомственного обмена данными» информационной системы, которая по своему функционалу будет приближена к государственной информационной системе «Единый реестр государственных услуг», ее интеграция в ГИС «Портал» либо разработка иного реестра с заполнением его информацией Министерством по социальной защите и труду и Единым государственным фондом социального страхования ПМР.
Указанная текстовая информация может быть доступна в справочном разделе с разделением данной информации на категории, а также в отдельном разделе личного кабинета.
Стоимость работ по реализации данного этапа будет составлять 50 973 рубля, предположительное время реализации данного этапа – 2022 год.
2. Создание системы, обеспечивающей возможность подбора гражданам актуальной информации о предоставляемых государством льготах, гарантиях социальной защиты и порядке их обеспечения по определенным жизненным ситуациям, с одновременным размещением ссылок на необходимые государственные услуги на ГИС «Портал».
Данная информация будет неперсонифицированной и может быть доступна всем пользователям ГИС «Портал».
Стоимость работ по реализации данного этапа будет составлять 55 804 рубля, предположительное время реализации данного этапа – 2022 год.
3. Реализация третьего этапа включает доработку второго этапа с добавлением результата опроса граждан о возможных льготах, гарантиях социальной защиты, а именно:
- обеспечение возможности направлять уточняющее заявление по определенным жизненным ситуациям; - создание унифицированных форм заявлений о предоставлении государственных услуг, обеспечивающих возможность непосредственного направления документов в уполномоченные исполнительные органы государственной власти ПМР.
Реализация результатов указанного этапа потребует идентификации гражданина с указанием следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества (при наличии); реквизитов документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ); даты рождения; адреса места жительства (пребывания), что приведет к необходимости применения усиленной квалифицированной электронной подписи.
Стоимость работ по реализации данного этапа будет составлять 90 129 рублей, предположительное время реализации данного этапа – 2023 год.
4. Создание государственной информационной системы по льготам, гарантиям социальной защиты, направленной на внедрение классификатора льгот, гарантий социальной защиты, ведение учета льгот, гарантий социальной защиты по каждому гражданину, сбор документов в органах государственной власти и управления ПМР, наличие которых подтверждает наступление необходимых условий для предоставления льгот, гарантий социальной защиты.
Данный этап предлагается реализовать не ранее 2023-2024 года, при этом реализация его возможна при определении необходимости создания государственной системы и подготовке соответствующего технического задания.