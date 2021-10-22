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В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии

В ЕС выступили за смягчение ограничений на въезд, введенных из-за пандемии

Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе выступили за смягчение ограничений на передвижения в ЕС, введенных в связи с пандемией коронавируса. Они также призвали к ускорению работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами, говорится в письменных заключениях по итогам встречи, передает ria.ru

"В свете развития эпидемиологической ситуации Евросовет призывает к дальнейшей координации для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС… Евросовет также призывает Европейскую комиссию активизировать работу с третьими странами по взаимному признанию сертификатов", - говорится в документе.

Ранее представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС в настоящее время ведет технические консультации с Россией для взаимного признания COVID-сертификатов. Он подтвердил, что российская сторона подала в Евросоюз документацию для сверки совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС.

В настоящее время 43 страны уже подключены к системе европейского электронного COVID-сертификата, включая 27 стран ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, и 12 других стран и территорий мира. Кроме того, ведутся технические переговоры еще с 28 странами.

Сертификат был введен в ЕС летом и был призван облегчить перемещение его жителей внутри союза. Он выдается на основе одного из видов данных: при наличии полной вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или антител к нему.

Всего было выдано уже порядка 600 миллионов сертификатов.

ria.ru
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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