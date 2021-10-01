Семь человек погибли и 10 пострадали при пожаре на пороховом заводе в Рязанской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
"Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной", - сказали в МЧС.
Источник в экстренных службах региона сообщил о семи погибших и 15 пострадавших.
"Минздрав подтверждает пять погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами", - сказали в пресс-службе правительства области.
В районной станции скорой помощи сообщили, что на место отправили две бригады медиков.
По данным главы администрации Шиловского района Владимира Луканцова, в момент пожара в цехе завода находились 17 человек. При этом власти подтвердили гибели пяти человек.
По данным источника, девять без вести пропавших предварительно считаются погибшими.
По уточненным данным, когда на место прибыли пожарные, горел одноэтажный цех № 304 по хранению пороха.
По данным МЧС, в 08:22 поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района, где в результате нарушения технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода "Эластик". Возгорание произошло в результате технологического процесса. На место направили значительные силы пожарных.
Глава районной администрации Луканцов добавил, что завод находится на удалении около двух километров от населенного пункта.
По информации источника в ОПК, взрыв произошел на площадке частной компании, действующей на территории неработающего завода "Эластик".
По данным источника, пожар локализовали на площади 160 кв.м. Затем объявили о ликвидации открытого горения.
"В 09:31 (мск) на месте пожара проведена ликвидация открытого горения на площади 160 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Само здание цеха, по данным источника, разрушилось, сохранились одиночные конструкции, но внутри все выгорело. tass.ru