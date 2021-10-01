Сотрудники ГАИ обращаются к автолюбителям: нужно заблаговременно позаботиться об установке зимней резины. У неё лучше сцепление со скользким покрытием, а это снижает риск дорожно-транспортных происшествий.
Важно: глубина протектора шины не должна быть менее 4 мм. В противном случае эксплуатация таких шин запрещена.
Водителям также разрешено использовать всесезонные шины с характерным на них обозначением M+S.
Автолюбители, которые предпочитают шипованную резину, могут ездить на ней с 1 декабря по 31 марта.
Уже с 1 декабря сотрудники ГАИ будут привлекать к административной ответственности водителей, колёса авто которых на начало зимы по-прежнему будут с летними шинами.