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До 30 ноября необходимо «переобуть» своё авто

До 30 ноября необходимо «переобуть» своё авто

Сотрудники ГАИ обращаются к автолюбителям: нужно заблаговременно позаботиться об установке зимней резины. У неё лучше сцепление со скользким покрытием, а это снижает риск дорожно-транспортных происшествий.

Важно: глубина протектора шины не должна быть менее 4 мм. В противном случае эксплуатация таких шин запрещена.

Водителям также разрешено использовать всесезонные шины с характерным на них обозначением M+S.

Автолюбители, которые предпочитают шипованную резину, могут ездить на ней с 1 декабря по 31 марта.

Уже с 1 декабря сотрудники ГАИ будут привлекать к административной ответственности водителей, колёса авто которых на начало зимы по-прежнему будут с летними шинами.
  • Вчера, 17:04
  • DTV
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