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Вечный огонь на главном мемориале Молдовы был потушен из-за нехватки газа

Вечный огонь на главном мемориале Молдовы был потушен из-за нехватки газа

В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.

"В связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность" до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа", - говорится в сообщении министерства.
По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".

В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь, передает sputnik.md.

"Утечки природного газа в таких случаях ставят под угрозу общественную безопасность. Минобороны неоднократно обращалось за помощью к специалистам "Кишинев-газа" для исправления ситуации", - добавили в ведомстве.

В последний раз Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты газа для поддержания Вечного огня.

Мемориал "Вечность" был открыт в 1975 году в день празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является крупнейшим подобного рода комплексом в молдавской столице и увековечивает память воинов, павших в боях за освобождение Кишинева в 1944 году.

ЧП в Молдове

В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.

По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.

В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.

По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
sputnik.md
  • Вчера, 17:15
  • DTV
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