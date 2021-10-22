В Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Вечность". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны.
"В связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность" до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа", - говорится в сообщении министерства. По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь, передает sputnik.md.
"Утечки природного газа в таких случаях ставят под угрозу общественную безопасность. Минобороны неоднократно обращалось за помощью к специалистам "Кишинев-газа" для исправления ситуации", - добавили в ведомстве.
В последний раз Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты газа для поддержания Вечного огня.
Мемориал "Вечность" был открыт в 1975 году в день празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является крупнейшим подобного рода комплексом в молдавской столице и увековечивает память воинов, павших в боях за освобождение Кишинева в 1944 году.
ЧП в Молдове
В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
В среду, 13 октября, в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом.
По словам Спыну, статус "режима тревоги" должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Министр также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
В настоящее время Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находятся в Москве, где продолжаются переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом". sputnik.md