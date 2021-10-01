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В Дубоссарском районе горел лес и заповедник «Ягорлык»

В Дубоссарском районе горел лес и заповедник «Ягорлык»

Во второй половине дня в четверг, 21 октября, в селе Дойбаны-2, на ул. Мира загорелся камыш у ручья. Сильные порывы ветра гнали пламя к жилым домам, возникла угроза повреждения магистральной газовой трубы, проходящей над водоёмом. К ликвидации разбушевавшегося огня присоединились работники газовой службы. За два часа совместными усилиями удалось его одолеть.

В девятом часу вечера сухая трава загорелась в овраге с другой стороны села. Пламя быстро перешло на лес и заповедник «Ягорлык». Его тушили не только дежурный пожарный и аварийно-спасательный расчёты, но личный состав, не находящийся на смене. Не остались в стороне и работники заповедника, помогая локализовать возгорание подручными средствами. В труднодоступных местах, где не могла проехать спецтехника, сотрудники ГУпЧС применили переносные ёмкости. Пожарные автоцистерны заполняли водой из реки и водонапорной башни завода KVINT, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

За полчаса удалось сбить пламя и уберечь от гибели редких животных и уникальные растения этих мест. Выгорело шесть гектаров травы, листвы и сухих деревьев.

В этих чрезвычайных ситуациях пострадавших нет. Инспекторы Госпожнадзора устанавливают причины возгораний.

В Дубоссарском районе горел лес и заповедник «Ягорлык»

В Дубоссарском районе горел лес и заповедник «Ягорлык»

В Дубоссарском районе горел лес и заповедник «Ягорлык»
mvdpmr.org
  • Вчера, 17:22
  • DTV
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