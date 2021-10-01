Министерство внутренних дел Белоруссии признало «экстремистскими формированиями» Telegram-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя» и Telegram-канал «Ждановічы сення». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Ждановічы сення» и Telegram-чата «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.
В августе прошлого года во время митинга в поддержку действующего президента страны Александра Лукашенко звукорежиссеры мероприятия Влад Соколовский и Кирилл Галанов включили песню Виктор Цоя «Перемен». После этого их арестовали на десять суток, передает rbc.ru.
Соколовский рассказывал, что в минском Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, где звукорежиссер отбывал арест, к нему зашел заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков: «Когда он вошел в камеру, сказал: «Перемен хотели? Много людей вышло, много в больнице пострадавших и задержанных. Готовься, сядешь лет на десять».
Политическая ситуация в Белоруссии обострилась летом прошлого года после оглашения результатов президентских выборов. На них, по данным местной ЦИК, победил Лукашенко. Оппозиция не согласна с результатами выборов, там считают, что на выборах победила единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. После этого в стране вспыхнули массовые протесты, а Тихановская покинула страну. 15 октября экстремистским объявили ее Telegram-канал.