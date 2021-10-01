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Армия США отрепетировала войну с роботами на случай восстания машин

Армия США отрепетировала войну с роботами на случай восстания машин

Американские военные провели довольно необычные военные учения. Да, они впервые использовали наземные работы в качестве условных противников.

Как сообщает eurosmi.ru, в рамках боевых испытаний, они пересекали военным путь к вертолетной площадки, блокировали дороги, выполняли другие задачи. В качестве оружия им предоставили пулеметы M240, а также противотанковые ракеты Javelin.

Стоит отметить, что концепция MUM-T (Manned-Unmanned Teaming - «Взаимодействие человек-машина») прорабатывается военными США в течение последних нескольких лет. В ее рамках, например, уже в следующем году, на учениях, работы RCV-L формировать первую линию наступления и только вслед за ней идти люди.

Напомним, что ранее появилась информация о заинтересованности в наземных работах и в других странах. Например, Южная Корея получила на испытания сразу двух многоцелевых наземных колесных работы. Их можно будет использовать в целом ряде различных задач, в том числе и в разведывательных миссиях, перевозках грузов и боеприпасов, эвакуации раненых.
eurosmi.ru
  • Вчера, 17:37
  • DTV
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