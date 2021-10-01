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Мир открыт для нас!

Мир открыт для нас!

Расширение возможностей полноценного участия во всех сферах жизни общества ЛОВ города Рыбница, а также повышения правовой грамотности, формирования правового сознания, развития навыков правовой самозащиты и овладения механизмами защиты прав и законных интересов - цель проекта «Мир открыт для нас!», который реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.

По словам председателя общественной организации «Тринити» Ирины Галаченко, в рамках проекта будет проводиться работа по созданию доступной среды для ЛОВ, в частности, в Рыбником центре занятости населения.

«Наш проект - партнерский и мы будем совместно работать с организацией из города Бельцы А.О «UORN». Каждое здание общественного пользования должно быть доступным для маломобильных групп населения. В рамках данного проекта мы улучшим доступность Рыбницкого центра занятости населения. Кроме того, проведем 3-х дневный тренинг «Мобилизация и развитие потенциала сообщества», в котором примут участие 12 активных представителей сообщества ЛОВ из Рыбницы, а также окажем юридическую помощь посредством индивидуального консультирования по правовым вопросам (онлайн и оффлайн)», - рассказала Галаченко.

В рамках проекта будет изучен опыт реализации и защиты прав сообщества людей, употребляющих наркотики и людей, живущих с ВИЧ. (А.О «UORN»), а также создана система распространения знаний внутри сообщества ЛОВ и укреплён правовой потенциал сообщества ЛОВ города Рыбница.

Совместная программа «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», также укрепляет организационный потенциал общественных организаций и ассоциаций, таких как Центр «Тринити» и «Союз организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда» (А.О «UORN», г. Бельцы), а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой является Центр «Тринити».
  • Вчера, 16:41
  • DTV
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