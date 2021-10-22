Вечером кишиневцы принесли свечи на мемориал "Вечность", а затем "Кишинэу-газ" вновь подключил памятник к газу. Около 20.00 у мемориала "Вечность" появились инженеры "Кишинэу-газа", которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.
Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и пользователей в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал "Вечность" с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа "для экономии топлива", сообщает sputnik.md.
В пятницу днем стало известно, что Вечный огонь на мемориале в память о героях Великой Отечественной был потушен. По данным Минобороны, факел с Вечным огнем был передан на хранение в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".
В то же время в министерстве сослались на падение давления в трубах в газовой системе, а также на "сложные погодные условия, такие, как сильный ветер", что также тушит огонь.
В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.
ЧП в Молдове В пятницу, 22 октября, парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП для обеспечения энергетической безопасности страны. ЧП объявлено на 30 дней с 22 октября по 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, это необходимо для того, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета для компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Додон о решении властей потушить Вечный огонь: Позор! Лучше бы отключили тепло в здании правительства и президентуре
Председатель ПСРМ жёстко отреагировал на решение Министерства обороны потушить Вечный огонь на Мемориале воинской славы “Вечность”, пишет aif.md.
– Нынешняя молдавская власть решила сэкономить газ на священных ценностях для любого нормального гражданина нашей страны. Лучше бы отключили тепло в здании правительства, парламента, администрации президента. Позор! – написал он на своей странице в соцсети.